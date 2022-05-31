Оккупанты хотят "национализировать" суда, которые остались в порту Мариуполя: вывозят металл

Оккупанты анонсировали "национализацию" (де-факто - похищение) 34 судов, оставшихся в порту Мариуполя.

Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На судно РМ3 россии было загружено 2,5 тыс. тонн рулонной стали и отправилось в порт Ростов-на-Дону.

Кроме того, оккупанты уже анонсировали "национализацию" де-факто кражи оставшихся в порту 34 судов. Уже начат процесс их переименования и смены флагов", - добавил Андрющенко.

В то же время, российские пропагандистские СМИ пишут, что судно типа "Славутич" вышло из Мариуполя с грузом металла.

При этом так называемый "глава" так называемого "ДНР" Денис Пушилин заявил, что у незаконного формирования появится "свой собственный торговый порт за счет национализированных судов из порта Мариуполя".

"Часть судов перейдет в юрисдикцию "ДНР", приняты уже соответствующие решения, и флаги, которые будут на них, тоже уже понятны. Данные суда будут переименованы", - сказал Пушилин.

Ранее директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский в комментарии ЭП отметил, что на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн долл. Оккупанты намерены его украсть.

Экономическая правда