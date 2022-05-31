Выдача ипотеки в России в апреле упала в три раза – данные Центробанка

В апреле 2022 года банки РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 161,6 млрд рублей – это в 3,2 раза меньше по сравнению с мартом (521,3 млрд рублей) и 3,4 раза по сравнению с апрелем 2021 года (551 млрд рублей).

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные на сайте Центробанка РФ.

При этом, количество предоставленных в апреле кредитов снизилось по сравнению с мартом в 3,3 раза, до 49,4 тыс. со 162,8 тыс., по сравнению с апрелем прошлого года - в 3,9 раза со 191,4 тыс.

"Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов в апреле уменьшился на 13,4 млрд рублей, или на 0,1%, до 12 трлн 436,8 млрд рублей, с учетом приобретенных прав требований – до 12 трлн 678,5 млрд рублей. Уменьшение объема портфеля. произошло впервые после января 2017 года, когда он уменьшился на 0,4% и марта 2015 (-0,2%)", - говорится в сообщении.

Объем же ипотечных кредитов, предоставленных в январе-апреле 2022 года, составил 1 трлн 486,7 млрд рублей, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1 трлн 714,8 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в первые четыре месяца текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 27,4% (442,8 тыс. против 609,6 тыс.).

Средний размер одного ипотечного кредита в апреле составил 3,273 млн рублей, что на 2,2% больше, чем в марте.

Напомним:

Сообщалось, что в апреле в РФ выдали вчетверо меньше ипотек, чем в марте - такого падения не наблюдалось даже в начале пандемии 2020 года - об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Экономическая правда