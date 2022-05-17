"Исторически максимальное падение": выдача ипотеки в России в апреле упала вчетверо

В апреле в РФ издали в четыре раза меньше ипотек, чем в марте - такого падения не наблюдалось даже в начале пандемии 2020 года.

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, за апрель в РФ выдали 37 200 ипотечных кредитов (на 77% меньше показателя марта) на общую сумму 130,5 млрд рублей (минус 75% по сравнению с 529,3 млрд рублей в прошлом месяце).

По данным "Эквифакса", подобного снижения не наблюдалось даже в начале пандемии в апреле 2020 года, когда количество и объем предоставленных ссуд на жилье снизились на 43 и 36% соответственно.

"Исторически падение максимальное", - заявил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

По данным директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%. Он отметил, что количество обращений граждан за ипотечными кредитами в апреле 2022 года снизилось на 40,8% по сравнению с мартом, на 58,9% - по сравнению с "досанкционным" февралем.

По мнению Лагуткина, заемщики стали отрешаться от ипотеки в условиях роста ставок. 28 февраля в связи с вторжением РФ в Украину и санкциями против РФ Банк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. В апреле она была снижена до текущих 14%.

Экономическая правда