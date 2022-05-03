Ворог обстріляв залізничні підстанції – УЗ попередила про затримки

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У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова. УЗ підкреслює, що інформація оновлюється.

Оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com. На сайті зазначається, що затримуються три потяги: №60 Чоп-Київ (на 1:54 години), №750 Івано-Франківськ-Київ (1:08 години), а також №85 Запоріжжя-Львів (1,5 години).

Крім того, повідомила пресслужба, затримується відправлення потягів №4 Львів — Запоріжжя та №12 Львів — Київ.

Обстріли спричинили затримки наступних рейсів:

№ 25 Рахів — Одеса (+1 год);

№49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);

№22 Трускавець — Харків (+3 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).

№231 Дніпро - Львів (+3 год);

№53 Дніпро - Одеса (+3 год);

№75 Кривий Ріг - Київ (+2 год);

№175 Запоріжжя - Жмеринка (+2 год);

№37 Запоріжжя - Київ (+1,5 год).

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