Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превышает ожидание

Уровень оплаты ЕСВ за январь-апрель превышает ожидания с учетом войны, массовой внешней и внутренней миграции населения и падения экономики.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

По его словам, за январь-апрель 2022 года сумма доходов Пенсионного фонда составила 171,8 млрд, что на 7,7%, или на 12,3 млрд больше чем за 4 месяца прошлого года. При этом сумма доходов от единого взноса превышает показатели соответствующего периода в прошлом году на 11,5 млрд. рублей.

Впрочем, он констатирует, что в реальном выражении (с учетом инфляции - ЭП) отчисления упали.

Напоминаем:

В марте Пенсионный фонд недополучил всего 9% единого социального взноса от планируемых объемов на мирное время.