В марте Пенсионный фонд недополучил только 9% ЕСВ от довоенного влана

В марте Пенсионный фонд недополучил всего 9% единого социального взноса от планируемых объемов на мирное время.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебна во время телемарафона, передает Укринформ.

По ее словам, бизнес пытается уплачивать этот взнос при любых условиях, и это показатель эффективности экономического фронта.