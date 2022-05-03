Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продает российские активы

Финский государственный ж/д оператор VR Group объявил, что продаст свои активы в России. Компания уже начала расторжение контрактов на перевозку с российской стороной, в том числе с РЖД.

Об этом говорится в заявлении компании.

В апреле VR Group сообщила о полном прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией. В финской компании уточнили, что движение будет полностью остановлено до конца года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть. Мы продолжаем переговоры о быстрой остановке сообщения. В любом случае, все российские грузоперевозки, обслуживаемые VR, прекратятся не позднее чем до конца года", - сказал и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

VR Group также ведет переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской "дочки" Finnlog.

CTS предоставляет услуги контейнерных перевозок, в ней VR принадлежит 50%, еще 50% – "Трансконтейнеру". FOS – логистическая компания, в которой VR владеет 50%, еще 50% – у "Первой грузовой компании".

Finnlog занимается сдачей вагонов в аренду финским клиентам.

Напомним:

Ранее финская государственная железнодорожная компания VR объявила о возобновлении грузовых перевозок в Россию, приостановленных 27 марта.

Компания заявляла, что останавливает перевозки из-за санкций, наложенных властями Британии на "Российские железные дороги".

Позже в компании добавили, что по итогам консультаций с британскими властями и банками выяснилось, что санкции не распространяются на экспортные, импортные и транзитные перевозки VR. Поэтому перевозку возобновили.

Это решение не повлияло на скоростной пассажирский поезд Allegro, курсировавший между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Его движение было остановлено 28 марта.

В апреле VR Group снова заявила, что прекращает грузовые перевозки в Россию и из России.

Экономическая правда