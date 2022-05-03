Аграрный экспорт оживает: в апреле из Украины вывезли в 5 раз больше сельхозпродукции
В апреле из Украины было вывезено ориентировочно 1,1 млн тонн зерна, масла, шрота - это значительно больше, чем в марте, когда было меньше 200 тысяч.
Об этом в комментарии ЭП заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
"Бизнес активно находит новые маршруты и возможности для вывоза зерна. Это стало возможным за счет слаженной работы Мининфраструктуры, Укрзализныци и Минагрополитики", – добавил министр.
Напомним:
Сообщалось, что в марте Украина проэкспортировала аграрной продукции на 842 млн долларов против 1,9 млрд долларов в прошлом году, но в этом году фактический результат на самом деле значительно меньше.
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Экономическая правда
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