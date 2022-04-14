Украинский экспорт агропродуктов в марте упал более чем вдвое – министр

getty images

В марте Украина проэкспортировала аграрной продукции на 842 млн долларов против 1,9 млрд долларов в прошлом году, но в этом году фактический результат на самом деле значительно меньше.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью ЭП.

В физических объемах эти суммы переводятся как 3,5 млн. т зерновых и 1,4 млн. тонн соответственно. Однако физический объем вывезенной продукции в этом марте составил всего 200 тысяч тонн, ведь большая часть экспорта была фактически вывезена в феврале и формально задокументирована в марте.

Снижение объемов наблюдалось по большинству товарных групп, но больше всего пострадали основные экспортные позиции – зерновые культуры и растительные масла, прежде всего подсолнечное.

Министр отмечает, что март не будет столь показательным, ведь война началась только 24 февраля, поэтому в марте все ориентировались на войну, часть работников начала искать возможности, как вывозить иначе и налаживать процесс.

"Очевидно, что это самое "дно" по миллиону причин. Сейчас он уже отстреливает вверх однозначно. Надо еще немного времени", – говорит Сольский. "Было около 200 тысяч в общей сложности всей агропродукции в месяц, и можно выйти на 1,5-2 млн тонн. Для этого нужно многое сделать, это все не будет за один месяц".

До войны в месяц было около 5 млн. тонн экспорта через украинские порты, отмечает министр. Он добавил, что сейчас остается 20 миллионов тонн еще прошлогоднего урожая, которые нужно было вывезти весной. Если к этим 20 млн. тонн прибавится еще условных 30 млн. тонн этого урожая, вывозить их придется "годами". Основным транспортом для этого является железная дорога, вместо доминирующих ранее портов.

О том, как вывезти 20 миллионов тонн зерна без портов, как надолго нам хватит запасов базовых продуктов и какого импортного на украинских полках читайте в интервью: "Даже если война закончится завтра, волна высоких цен в мире будет еще 3-5 лет ". Аграрный министр Николай Сольский