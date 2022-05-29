Правительство поддержало изменения, необходимые для введения "таможенного безвиза"

Кабинет министров поддержал проект изменений в Таможенный кодекс, что необходимо для применения компьютеризированной транзитной системы NCTS на пути к "таможенному безвиза" из ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Раде. Предложенные изменения, отмечает министр Сергей Марченко, "важны для украинского бизнеса, в частности для ускорения прохождения товаров через таможенную границу и их таможенного оформления, что стало особенно острой потребностью во время войны после 24 февраля".

Кроме того, изменения необходимы для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным Кодексом ЕС. Как ранее сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, Украина планирует в ближайшее время подписать "таможенный безвиз".

Украина завершает тестирование NCTS на соответствие положениям Конвенции о процедуре совместного транзита. До конца года Украина должна успешно пройти оценочную миссию и присоединиться к необходимым для "таможенного безвиза" конвенциям.

А именно, предложенные изменения предполагают возможность использования транзитных деклараций в NCTS без необходимости оформлять дополнительные транзитные документы в пределах 36 стран мира. Также предполагается расширение спектра предприятий, которым станут доступны таможенные упрощения, аналогичные европейским.

А именно, с требованиями к финансовой устойчивости для предприятий, имеющих статус АЭО (наивысшая степень доверия) и возможностью использования комбинации упрощений без требований к финансовой устойчивости для предприятий без статуса АЭО и предприятий, пользующихся NCTS.

Кроме того, предполагается ввести европейскую систему принятия решений для предоставления авторизаций на упрощение по заявлению предприятия, европейскую модель предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров, гарантирование уплаты таможенных платежей с возможностью освобождения от гарантирования для предприятий, перемещающих любые товары.