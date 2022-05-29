Байден подписал отмену в год пошлины в 25% для украинской стали

Президент США Джо Байден подписал указ, которым отменил в год введенные администрацией Трампа дополнительные пошлины для импорта украинской стали в 25%.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Металлургическая промышленность Украины была значительно нарушена неоправданной, неспровоцированной и бессовестной войной Российской Федерации против Украины. Ожидается, что значительный сбой в производстве стали в Украине уменьшит общий объем стали, производимой Украиной, а также количество стали, импортированной в США из Украины, которой в 2021 году было менее 1% всего импорта стали в Соединенные Штаты", – говорится в сообщении.

Однако отмечается, что США заинтересованы в том, чтобы металлургическая промышленность, которая была исторически важной для Украины, чтобы "эта отрасль была экономической спасательным кругом, пока страна восстанавливается".

Поэтому Байден, учитывая нарушение способности Украины производить сталь и текущие дискуссии по безопасности, президент США решил на год приостановить действие 25% пошлин, установленных на сталь в 2018 году администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.

Изменения начнут действовать с 1 июня по восточному летнему времени.