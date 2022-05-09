США на рік призупиняють експортні тарифи на українську сталь

Міністерство торгівлі США оголосило про призупинення дії 232 експортних тарифів на українську сталь на один рік.

Про це йдеться у заяві відомства.

"Металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13 українець.

Деякі з найбільших сталеливарних підприємств України були серед тих, хто найбільше постраждав від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі ("Азовсталь" - ред.) став символом рішучості України у протистоянні агресії Росії.

Багато металургійних заводів України продовжували платити зарплати, допомагати з продовольством і навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Попри бойові дії, деякі українські заводи навіть відновили виробництво", - заявляють в Мінторгівлі США.

"Ми не можемо просто захоплюватися силою духу українського народу - ми повинні підтримувати його та підтримувати одну з найважливіших галузей економіки для економічного добробуту України.

Щоб металургійні заводи продовжували бути економічним рятівним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішнє оголошення є сигналом для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед обличчям агресії Путіна, і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і в майбутньому", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Економічна правда