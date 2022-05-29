Все разделы
Укр / Рус

На Житомирской трассе из Киева частично возобновили движение грузовиков

Воскресенье, 29 мая 2022, 09:00 - Украинская правда

На автодороге международного значения М-06 Киев – Житомир открыли левый проезд у разрушенного моста в Стоянке, что позволит частично возобновить движение грузовых автомобилей.

Источник: министр инфраструктуры Александр Кубраков

Прямая речь Кубракова: "Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта.

Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге обновлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины".

Детали: Мост близ Стоянки через реку Ирпень был разрушен, чтобы помешать наступлению российских войск на Киев. В середине апреля дорожные службы построили временную переправу вблизи разрушенного моста, но она была пригодна только для движения легковых автомобилей. Грузовики двигались в объезд, тратя больше топлива и времени.

По словам Кубракова, осенью планируют завершить восстановление дорожного покрытия на правом проезде моста возле Стоянки.

Предыстория:

  • 21 мая Кубраков отчитался, что дорожные службы полностью восстановили движение по Варшавской трассе по маршруту Киев – Ковель.
  • К концу лета власти планируют восстановить автомобильное сообщение на всех путях, где были разрушены мосты.
  • В середине апреля через реку Ирпень в Стоянке соорудили временную переправу для легковых автомобилей.
  • 26 февраля стало известно, что мост на трассе М-06 возле Стоянки взорвали. Тогда сообщалось, что погиб 1 ребенок и 4 человека получили травмы.

Украинская правда

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте