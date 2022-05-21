Движение по Варшавской трассе из Киева в Ковель полностью восстановлено – Кубраков

ФОТО МІНІНФРАСТРУКТУРИ

Полностью восстановлено сообщение по Варшавской трассе М-07 по маршруту Киев – Ковель после восстановления основного моста, ранее поврежденного авиаударом российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на слова министра Александра Кубракова.

Из-за повреждений российскими захватчиками основного моста через реку Ирша, недалеко от села Украинка, движение для автотранспорта было временно закрыто. Теперь там установлена временная переправа.

"Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, устроили щебеночное основание забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки", – рассказал Кубраков.

Он добавил, что поврежденный мост будет обследован специалистами, после чего будут приниматься решения о дальнейшем его восстановлении.

Напоминаем:

В результате ведения боевых действий на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской – одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.