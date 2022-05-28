Кабмин передал УЗ 10 тысяч тонн дизеля

Кабинет Министров передал УЗ 10 тысяч тонн дизельного горючего для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта.

Об этом говорится в постановлении правительства, передает Укринформ.

Так, УЗ получит этот объем согласно закону "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Компания должна вернуть Минобороны равнозначное количество дизтопливо в срок, не превышающий 90 дней со дня его передачи.

Напоминаем:

Кабинет министров принял проект постановления, которым разрешил "Укрзализныци" осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.