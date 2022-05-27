Правительство разрешило Укрзализныци покупать нефтепродукты за границей
Кабинет министров принял проект постановления, которым разрешил "Укрзализныци" осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
Такое решение было принято в связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке, пояснил премьер.
Проектом постановления предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в качестве заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.
Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и увеличение государственного резерва, добавил Шмыгаль.
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Экономическая правда
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