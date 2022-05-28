Нафтогаз создаст сеть АЗС

Нафтогаз будет национальным оператором на рынке АЗС с целью недопущения высокой цены.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, государство не хочет монополизировать этот рынок. Но на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей.

"Дипломатически говоря, существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС: есть определенные сговоры, что цены иногда бывают завышенными. Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1% – тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене", - заявил Витренко.

Напоминаем:

Кабинет министров принял решение о передаче 172 автозаправочных станций связанной с Медведчуком сети Glusco в управление "Нафтогаза".