Метинвест сказал, куда россияне могут вывозить металл из Мариуполя.

Захват и возобновление работы мариупольского порта свидетельствуют о том, что металлургическую продукцию кафиры могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе.

Об этом говорится в заявлении группы Метинвест.

По их мнению, цель этого - дальнейшая незаконная продажа краденой продукции в страны Африки и Азии, не поддерживающие санкционную политику в отношении Российской Федерации.

"По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями", - отметили там.

И резюмировали, что группа приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к ответственности.

Напоминаем:

Российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить украденное украинское имущество.





