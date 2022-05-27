Кабмин создал комиссию для аудита нанесенного Россией ущерба

Кабинет министров создал комиссию по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России.

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

Так, правительство утвердило должностной состав комиссии, а также положение о ее работе.

Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышев и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита ущерба и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

За неделю, закончившуюся 25 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 8 млрд долларов и превысила 105,5 млрд долл., свидетельствует обновленная оценка убытков украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Управление президента.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл до 600 млрд долл.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатит", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".