Минюсту дали полномочия взимать активы подсанкционных лиц
Министерство юстиции было определено главным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию госполитики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.
Такое решение было принято на заседании правительства, сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
Также предполагается, что Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина имеет четыре возможных направления конфискации российских активов и связанных со страной-агрессором компаний: в частности, через суд и путем конфискации в связи с военным положением.
Малюська заявил, что механизм, который позволит направить замороженные за рубежом активы РФ на компенсацию нанесенного Украине ущерба, может быть разработан до конца года.
Экономическая правда
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