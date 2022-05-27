Минюсту дали полномочия взимать активы подсанкционных лиц

Министерство юстиции было определено главным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию госполитики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

Также предполагается, что Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина имеет четыре возможных направления конфискации российских активов и связанных со страной-агрессором компаний: в частности, через суд и путем конфискации в связи с военным положением.

Малюська заявил, что механизм, который позволит направить замороженные за рубежом активы РФ на компенсацию нанесенного Украине ущерба, может быть разработан до конца года.

Экономическая правда