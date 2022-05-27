Netflix перестал работать без VPN у пользователей из России – СМИ

Пользователи Netflix из России в ночь с 26 на 27 мая начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN.

Об этом пишет российское издание DTF.

"Раньше сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счета аккаунта - например, турецкого.

Проверка DTF показала, что сервис действительно выдает ошибку как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст "Недоступно", - говорится в сообщении.

Netflix 6 марта объявил о прекращении работы в России, однако затем продолжал добавлять контент как с дубляжем, так и с российскими субтитрами.

"Вероятно, теперь сервис прибег к полной блокировке обслуживания в стране даже для тех, кто ее временно посещает. Amazon Prime также запрещает жителям РФ смотреть свои сериалы из-за учетных записей других стран", - предполагает DTF.

фото: DTF

Экономическая правда