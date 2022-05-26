ЕС замораживает средства России, новые услуги в "Дії": итоги дня

О новых услугах. На портале "Дия" заработала возможность декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и выводов.

О трудоустройстве. Госслужба занятости подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с крупнейшими украинскими сайтами по трудоустройству: work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com.

О санкциях. Народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь.

О росолигархах. Великобритания расследует, нарушил ли санкции российский олигарх Петр Авен, что может стать первым таким расследованием с начала войны в Украине. На прошлой неделе власти провели обыск в британском доме Авена и проверяют его денежные переводы в Британию.

О деньгах РФ. Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов российского Центробанка – это меньше, чем ожидалось.