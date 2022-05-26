ЕС заморозил резервы Центробанка РФ на 23 миллиарда евро – это меньше, чем ожидалось
Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов) активов российского Центробанка – это меньше, чем ожидалось.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по юстиции Дидье Рейндерса.
Ранее Россия публично заявила, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов активов ее Центробанка по всему миру.
Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, которую Европейская комиссия собрала от 27 правительств ЕС, сообщил еврокомиссар.
Он сказал, что с начала войны в Украине в феврале в ЕС было заморожено около 23 миллиардов евро, и эта цифра меньше 100 миллиардов долларов, замороженных Соединенными Штатами.
Кроме того, страны ЕС также заморозили около 10 миллиардов евро материальных активов, таких как яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками, связанными с Кремлем, сказал Рейндерс.
"Он не объяснил, почему третья по величине экономика мира, очевидно, привлекла так мало активов от российского центрального банка.
Он также отказался указать, все ли правительства ЕС сообщали о замораживании активов", - пишет агентство.
Многие правительства ЕС традиционно были осторожны в полном исполнении санкций ЕС, а некоторые из них отказались публично говорить о том, заморозили ли российские активы, напоминает издание.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.