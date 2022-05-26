Ритейлеры договорились о поставках соли из-за рубежа

Крупнейшие продуктовые сети заявили, что договорились об импорте соли дабы заменить продукцию предприятия "Артемсоль".

Об этом пишет LIGA.net.

Об этом заявили в Fozzy Group (Сильпо, Фора, Trash!Траш!), Auchan и АТБ.

Так, Fozzy Group в апреле начали закупать соль у Дрогобыческой солеварни, однако это позволяет обеспечить солью только магазины западных регионах. Поэтому компания увеличила объемы закупок соли из Италии, нашла поставщиков в Польше, которые еще две недели назад начали отгружать товар.

В Auchan говорят, что до всплеска спроса сформировали запасы импортной соли – экстра, йодированной и каменной – из Румынии и Польши, в будущем будут поставки из Греции.

"Мы понимали, что будет такая ситуация, поэтому еще с марта начали налаживать импортные поставки. Есть договоренности с поставщиком из Турции – цена 1 кг соли в рознице будет до 20 грн", – сказали в АТБ-маркет.

Напоминаем:

ГП "Артемсоль" - крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - из-за боевых действий остановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.