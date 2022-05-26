Ярославский продает свою яхту за 50 миллионов евро

Украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser за 49,5 млн. евро.

Соответствующее объявление по продаже появилось на сайте Worth Avenue Yachts.

Шестидесятиметровая яхта Kaiser строительства немецкой компании Abeking & Rasmussen в 2011 году продается за 49,5 млн евро. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.

Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.

О том, что яхта будет выставлена на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.

Напоминаем:

Александр Ярославский является владельцем и президентом группы DCH, занимает 9 место самых богатых украинцев по версии Forbes Украина с состоянием 820 млн долларов. Владеет банком "Кредит Днепр" с 2020 года, когда приобрел его у миллиардера Виктора Пинчука. Незадолго до полномасштабного российского вторжения хотел также приобрести Pinbank российского бизнесмена Евгения Гинера.