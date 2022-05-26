"Сільпо" договорилось о поставках 200 тонн соли в Украину

Сеть супермаркетов "Сільпо", входящая в Fozzy Group, договорилась о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом.

Об этом пишет "НВ Бизнес" со ссылкой на заявление Fozzy Group.

"Нам, как и всем украинцам, болит из-за того, что предприятие "Артемсоль" сейчас приостановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. Пока на нашей земле идут бои с российскими оккупантами, мы договорились о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом.

В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области. В мае мы нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции", – рассказали в компании.

В Fozzy Group добавили, что первые партии Куявской соли из Польши уже поступили в Украину.

По словам компании, соль из Румынии и Турции поступит в начале и середине июня.

Кроме этого, "Сільпо" продолжает поставлять соль ТМ Sosalt из Италии.

Напомним:

ГП "Артемсоль" - крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - из-за боевых действий остановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.

Руководитель ГП "Артемсоль" считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

Экономическая правда