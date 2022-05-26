"Сільпо" договорилось о поставках 200 тонн соли в Украину
Сеть супермаркетов "Сільпо", входящая в Fozzy Group, договорилась о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом.
Об этом пишет "НВ Бизнес" со ссылкой на заявление Fozzy Group.
"Нам, как и всем украинцам, болит из-за того, что предприятие "Артемсоль" сейчас приостановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. Пока на нашей земле идут бои с российскими оккупантами, мы договорились о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом.
В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области. В мае мы нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции", – рассказали в компании.
В Fozzy Group добавили, что первые партии Куявской соли из Польши уже поступили в Украину.
По словам компании, соль из Румынии и Турции поступит в начале и середине июня.
Кроме этого, "Сільпо" продолжает поставлять соль ТМ Sosalt из Италии.
Напомним:
ГП "Артемсоль" - крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - из-за боевых действий остановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.
Руководитель ГП "Артемсоль" считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.
Экономическая правда
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