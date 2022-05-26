Российский центробанк убрал прогноз инфляций на 2022 год и снизил ставку

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При объявлении ключевой ставки Центрального банка РФ страна убрала традиционный прогноз инфляции до конца года и сохранила лишь прогноз на следующие два года.

Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Своим решением в четверг российский центробанк решил снизить ключевую ставку на 300 б.п. до 11,00% годовых. По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется до 4% в 2024 году, но российский регулятор убрал прогноз на текущий год.

В то же время в стране-агрессоре фиксируют замедление темпов роста цен, в том числе из-за динамики обменного курса рубля. Годовая инфляция в РФ в апреле достигла 17,8%, однако по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5%.

Данные Банк России будет принимать решение по ставке с учетом динамики инфляции и процесса структурной перестройки экономики – так в России называют приспособление к изоляции от иностранных рынков из-за санкций за вторжение в Украину.

Напоминаем:

Министерство финансов России в непубличных прогнозах ожидает сокращения ВВП на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста", однако публично такие цифры отрицает.