За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень

Ежемесячно Украине нужно 5 млрд долларов для функционирования бюджета, и за три месяца с этой целью Национальный банк "напечатал" уже 120 млрд грн, или 4,1 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Источниками финансирования государственного бюджета с начала полномасштабной войны РФ против Украины в первую очередь являются военные облигации и международная помощь – всего за два месяца поступило 13,8 млрд долл., или 404,2 млрд грн.

Так, больше всего бюджет профинансировал Национальный банк – регулятор "напечатал" из-за выкупа военных облигаций 120 млрд грн. Таким образом, в мае НБУ провел эмиссию 50 млрд грн – ровно столько, сколько и в апреле. Еще 89,9 млрд грн поступило от продажи военных ОВГЗ другим инвесторам.

Также 41,3 млрд грн поступило от Международного валютного фонда в виде кредита.

От США, Британии, Италии, Швеции, Дании, Норвегии, Австрии, Латвии, Литвы и Исландии Украина получила средства в виде грантов, то есть безвозвратной помощи. Из общей суммы помощи в 13,8 млрд. долларов, Украина 1,35 млрд. долларов получила именно в виде грантов.

Читайте также: Государство запустило "печатный станок", но это пока не влияет на цены. Что будет дальше?

Напоминаем:

В условиях военного положения регулятор с 8 марта получил возможность покупать ценные бумаги правительства на первичном рынке для противодействия российской агрессии.

Ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения предоставляют 19,8 млрд долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.