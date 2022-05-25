Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, условия скидки согласовываются – СМИ

Индия будет продолжать покупать "дешевую нефть" у России, но еще не окончательно согласовала условия скидки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, знакомого по этому вопросу.

"Мы будем получать дешевую нефть из России", - сказал чиновник журналистам в среду, добавив, что средняя цена, по которой Индия (третий крупнейший импортер нефти в мире) покупает нефть, сейчас превышает 100 долларов за баррель.

Из-за беспокойства, что обычные платежные пути могут быть заблокированы из-за санкций Запада против Москвы, в том числе в отношении банков, продолжаются работы по созданию механизма торговли с рупией и рублями для облегчения транзакций, сказал чиновник.

Не прибегая к деталям, чиновник добавил, что окончательное решение не принято, а все возможные способы оплаты товаров еще обсуждаются.

Напомним:

Bloomberg писал, что Индия пытается получить большие скидки на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже $70 за баррель.

Ранее сообщалось, что Россия предлагает Индии механизм двойных платежей: за российскую нефть – в долларах или евро, за остальные товары – в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений.

Окончательное решение по этому вопросу на тот момент не было принято, отметили собеседники агентства.

Экономическая правда