Продовольственный шантаж: Кремль хочет обменять коридор для экспорта зерна на снятие санкций
В Москве говорят, что они могут обменять создание гуманитарного коридора для экспорта украинского зерна на снятие западных санкций, чем прямо заявляют о продовольственном шантаже мира.
Об этом сообщает пропагандистское российское СМИ ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и финансовые транзакции", - заявил он. Кроме того, Москва хочет, чтобы Украина разминировала акваторию Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заменяла сама Россия.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что РФ использует тему продовольствия как оружие.
Читайте также: Заблокированные порты – не приговор. Куда Украина перенаправляет экспортные потоки и что из этого следует
Напоминаем:
В Европе растет поддержка проведения военно-морской операции по экспорту украинского зерна, которая предусматривает сопровождение балкеров военными кораблями, в том числе тральщиками.
Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.
Украина рассматривает вывоз зерна грузовым гуманитарным коридором через Беларусь как потенциальную альтернативу разблокированию портов в ближайшее время для экспорта зерна, но политически это еще менее приемлемо.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"