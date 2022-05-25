Все разделы
Укр / Рус

Продовольственный шантаж: Кремль хочет обменять коридор для экспорта зерна на снятие санкций

Среда, 25 мая 2022, 11:43 - экономическая правда

В Москве говорят, что они могут обменять создание гуманитарного коридора для экспорта украинского зерна на снятие западных санкций, чем прямо заявляют о продовольственном шантаже мира.

Об этом сообщает пропагандистское российское СМИ ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и финансовые транзакции", - заявил он. Кроме того, Москва хочет, чтобы Украина разминировала акваторию Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заменяла сама Россия.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что РФ использует тему продовольствия как оружие.

Читайте также: Заблокированные порты – не приговор. Куда Украина перенаправляет экспортные потоки и что из этого следует

Напоминаем:

В Европе растет поддержка проведения военно-морской операции по экспорту украинского зерна, которая предусматривает сопровождение балкеров военными кораблями, в том числе тральщиками.

Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

Украина рассматривает вывоз зерна грузовым гуманитарным коридором через Беларусь как потенциальную альтернативу разблокированию портов в ближайшее время для экспорта зерна, но политически это еще менее приемлемо.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Москва экспорт зепно
Материалы по теме
Британия отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи: что это значит 5 мая 2022, 14:02
Google начал негласно вывозить сотрудников из России – Bloomberg 22 марта 2022, 16:38
Россия не будет возобновлять работу Московской биржи еще минимум неделю 12 марта 2022, 18:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте