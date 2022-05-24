СМИ: против Абрамовича ведет расследование офшорный остров где у него большинство имущества

Власти офшорного острова Джерси, который является офшорным центром проводят широкомасштабное предварительное расследование относительно состояния российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что расследование ведется для того чтобы определить были ли какие-то из активов получены незаконным путем, а также были ли предприняты какие-либо попытки скрыть активы от санкций западных стран, в частности Великобритании.

Как пишет издание, Абрамович в последние годы разместил большую часть своих активов именно в юрисдикции этого острова.

Расследование находится на ранней стадии и еще не достигло уровня официального расследования. Власти никого не обвиняли в правонарушениях.

Напоминаем:

Олигарх построил российскую нефтяную компанию "Сибнефть" в 1990-х годах, приобретя ее у российского государства в ходе противоречивого процесса приватизации. В 2005 году Абрамович продал свою долю в "Сибнефти" российской государственной газовой компании Газпром более чем за 13 миллиардов долларов.

Более 7 миллиардов долларов, принадлежащих Роману Абрамовичу, были заморожены властями в оффшорной зоне острова Джерси.