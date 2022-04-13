В оффшорной зоне Джерси заблокировали активы Абрамовича на 7 миллиардов долларов
Более 7 миллиардов долларов, принадлежащих Роману Абрамовичу, были заморожены властями в оффшорной зоне острова Джерси.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства в среду.
Соответствующее постановление издал Королевский суд Джерси. Кроме того, правоохранители провели обыск в помещении, которое может быть связано с олигархом.
В прошлом месяце Европейский Союз и Британия наложили на Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к Путину российских олигархов. В то же время Абрамовичу удалось уберечься от санкций США. Одна из версий – его роль в переговорах между Россией и Украиной.
Западные санкции против Абрамовича заморозили его активы и поставили под вопрос будущее футбольного клуба "Челси".
Как часть Нормандских островов, Джерси имеет собственное правительство, но принадлежит юрисдикции Британии. Джерси долгое время считается "налоговой гаванью" для олигархов, и внесен украинским правительством в перечень оффшорных зон.
Напоминаем:
Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаской и главой "Газпрома" Миллером.
Журналисты WSJ выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить российского олигарха Романа Абрамовича из уже подготовленного списка санкций, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией.
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