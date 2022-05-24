Марченко: Украина получит в мае от международных партнеров меньше необходимого

Украина получит в мае от международных партнеров до 2 млрд долларов из необходимых 5 миллиардов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, за май сейчас получили всего 1,2 млрд долл, но до конца месяца ожидается получение до 2 млрд долл.

Он сказал, что Минфин может закрывать проблему ликвидности военными облигациями, но за месяц министерство может привлечь до 1 млрд долл через этот инструмент. Также Национальный банк пытается поддержать правительство, но Минфин не использует этот инструмент как ключевой.

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Напоминаем:

Источниками финансирования государственного бюджета с начала полномасштабной войны РФ против Украины являются военные облигации и помощь – всего за два месяца поступило 338 млрд грн. Основным источником наполнения была "печать" средств Национальным банком через выкуп государственных ОВГЗ.