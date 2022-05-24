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Укр / Рус

Несмотря на повреждение газопровода на Донбассе, удалось сохранить газ для работы 3-х хлебзаводов

Вторник, 24 мая 2022, 19:56 - Илья Колдомасов

Донецкоблгазу удалось сохранить газ в сети для работы 3 хлебозаводов в течение следующих нескольких дней, что критически важно для обеспечения людей.

Об этом сообщил "Нафтогаз".

Там добавили, что ситуация в регионе остается без изменений и большинство абонентов отключены из-за повреждений магистрального газопровода.

Но несмотря на это есть две общины, входящие в зону обслуживания компании, которые несмотря на все разрушения все еще удается снабжать газом. Речь идет о около 1900 клиентах.

Напоминаем:

В результате обстрелов российских захватчиков поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Газоснабжение этих областей остановлено.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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