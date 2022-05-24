Российская компания, входившая в Deloitte, продолжит работу в РФ под новым названием
Российское подразделение, которое после выхода Deloitte из страны больше не имеет отношения к сети компании, продолжит работу в России и Беларуси под названием "Деловые решения и технологии".
Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы продолжим предоставлять своим клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме с неизменно высоким уровнем качества, как это было в течение 30 лет нашей работы на рынке", – заявили в компании.
В "Деловых решениях и технологиях" работают 3 тыс сотрудников, офисы компании находятся в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.
Указанный офис больше не является российским офисом "Делойт" и не имеет никакого отношения к сети компаний, уточнили ЭП в украинском офисе "Делойт".
Напомним:
В марте Deloitte заявил, что отказывается от компаний-членов РФ и Беларуси, став последней из аудиторских компаний "Большой четверки", объявившей о уходе из России после вторжения РФ в Украину.
Российское и белорусское подразделения были отделены от глобальной сети компании.
Экономическая правда
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