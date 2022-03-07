Deloitte последней из компаний "большой четверки" объявила о уходе из РФ
Deloitte заявил, что отказывается от компаний-членов РФ и Беларуси, став последней из аудиторских компаний "Большой четверки", объявившей о уходе из России после вторжения РФ в Украину.
Об этом пишет Financial News.
"Мы отделим нашу практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-членов. Deloitte больше не будет работать в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.
"Хотя мы знаем, что это правильное решение, оно повлияет на около 3000 профессионалов Deloitte, находящихся в России и Беларуси.
Мы знаем, что наши коллеги в России и Беларуси не имеют права голоса в действиях своего правительства. Мы будем поддерживать всех пострадавших коллег во время этого перехода и будем делать все возможное, чтобы помочь им в это очень тяжелое время", - говорится в заявлении компании от 7 марта.
"Deloitte была первой из аудиторских компаний Большой четверки, заявившей, что думает выйти из России, объяснив, что пересматривает свой "бизнес и присутствие в России" в заявлении от 2 марта", - пишет издание.
Напоминаем:
Аудиторские компании PwC и KPMG разорвали связи со своими предприятиями в России и Беларуси, став первыми из "большой четверки", покинувшей страны после вторжения Кремля в Украину.
Аудиторская компания Ernst & Young вслед за PwC и KPMG заявила о выходе с российского рынка.
Экономическая правда
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