Deloitte последней из компаний "большой четверки" объявила о уходе из РФ

Deloitte заявил, что отказывается от компаний-членов РФ и Беларуси, став последней из аудиторских компаний "Большой четверки", объявившей о уходе из России после вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Financial News.

"Мы отделим нашу практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-членов. Deloitte больше не будет работать в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.

"Хотя мы знаем, что это правильное решение, оно повлияет на около 3000 профессионалов Deloitte, находящихся в России и Беларуси.

Мы знаем, что наши коллеги в России и Беларуси не имеют права голоса в действиях своего правительства. Мы будем поддерживать всех пострадавших коллег во время этого перехода и будем делать все возможное, чтобы помочь им в это очень тяжелое время", - говорится в заявлении компании от 7 марта.

"Deloitte была первой из аудиторских компаний Большой четверки, заявившей, что думает выйти из России, объяснив, что пересматривает свой "бизнес и присутствие в России" в заявлении от 2 марта", - пишет издание.

Напоминаем:

Аудиторские компании PwC и KPMG разорвали связи со своими предприятиями в России и Беларуси, став первыми из "большой четверки", покинувшей страны после вторжения Кремля в Украину.

Аудиторская компания Ernst & Young вслед за PwC и KPMG заявила о выходе с российского рынка.

Экономическая правда