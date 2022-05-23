На Закарпатье заработал IT-кластер

Официально запустил свою работу Закарпатский IT-кластер, заявки на поступление подали уже около 100 компаний и 300 ФЛП.

Об этом сообщил заместитель главы области Александр Пацкан.

По его словам, в регион эвакуировались более 30 тысяч представителей IT-сферы. Обладминистрация поддерживает участников сообщества по вопросам взаимодействия с органами центральной власти, бронирования работников, логистики, поиска помещений для работы и т.д.

Присоединиться к инициативе могут все желающие IT-компании и фрилансеры. Резидентство не является обязательным условием для участия.

Заявки на поступление можно сделать по ссылке:

– компании – https://forms.gle/9pMUn4WMDVH2LxiKA

– ФЛП/freelancer – https://forms.gle/kSkc8mFZDA48PNhT8

В совет правления Закарпатского ИТ-кластера вошли 11 компаний: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY и PettersonApps.

Напоминаем:

Официальный дистрибутор автомобилей ŠKODA в Украине – компания "Еврокар" – заявила о возобновлении приема заказов и производства. Завод "Еврокар" в Закарпатье снова заработает в июне.