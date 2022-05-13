Завод "Еврокар" на Закарпатье в июне возобновит выпуск автомобилей
Официальный дистрибутор автомобилей ŠKODA в Украине – компания "Еврокар" – заявила о возобновлении приема заказов и производства. Завод "Еврокар" в Закарпатье снова заработает в июне.
Об этом сообщается на сайте компании.
"В мае официальный дистрибутор возобновил прием заказов на автомобили ŠKODA. Запуск завода "Еврокар" в Соломоново в Закарпатье запланирован на начало июня", - говорят в пресс-службе.
Цены и комплектации доступных для заказа автомобилей размещены на сайте https://www.skoda-auto.ua.
При этом официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше, пояснили в компании.
Для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля.
Гарантия на автомобили Škoda во время действия военного положения в Украине сохраняется при несвоевременном прохождении планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.
"Еврокар" в марте временно приостановил производство и отгрузку автомобилей в связи с агрессией РФ против Украины и введением военного положения в стране.
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Экономическая правда
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