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Завод "Еврокар" на Закарпатье в июне возобновит выпуск автомобилей

Пятница, 13 мая 2022, 11:59 - Алексей Павлыш

Официальный дистрибутор автомобилей ŠKODA в Украине – компания "Еврокар" – заявила о возобновлении приема заказов и производства. Завод "Еврокар" в Закарпатье снова заработает в июне.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В мае официальный дистрибутор возобновил прием заказов на автомобили ŠKODA. Запуск завода "Еврокар" в Соломоново в Закарпатье запланирован на начало июня", - говорят в пресс-службе.

Цены и комплектации доступных для заказа автомобилей размещены на сайте https://www.skoda-auto.ua.

При этом официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше, пояснили в компании.

Для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля.

Гарантия на автомобили Škoda во время действия военного положения в Украине сохраняется при несвоевременном прохождении планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.

"Еврокар" в марте временно приостановил производство и отгрузку автомобилей в связи с агрессией РФ против Украины и введением военного положения в стране.

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авто Skoda Украина
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