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Пять предприятий Укроборонпрома захвачены оккупантами

Понедельник, 23 мая 2022, 18:16 - экономическая правда

Пять предприятий, входящих в государственный концерн "Укроборонпром", захвачены оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Работникам таких предприятий концерн предложит работу на других объектах государственного оборонно-промышленного сектора и обеспечит выплату материальной помощи.

Отмечается, что документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует.

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Напоминаем:

В первые дни полномасштабного вторжения "Укроборонпром" договорился с Генштабом ВСУ по ремонту трофейной техники.

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Укроборонпром
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