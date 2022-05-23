Пять предприятий Укроборонпрома захвачены оккупантами
Понедельник, 23 мая 2022, 18:16 -
Пять предприятий, входящих в государственный концерн "Укроборонпром", захвачены оккупантами.
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Работникам таких предприятий концерн предложит работу на других объектах государственного оборонно-промышленного сектора и обеспечит выплату материальной помощи.
Отмечается, что документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует.
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Напоминаем:
В первые дни полномасштабного вторжения "Укроборонпром" договорился с Генштабом ВСУ по ремонту трофейной техники.
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