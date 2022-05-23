Shell вышла из совместного с "Газпром нефтью" проекта в РФ

Нефтяная компания Shell вышла из уставного капитала "Гидан Энерджи", совместного предприятия с "Газпром нефтью" в Арктике. Они работали над проектом добычи нефти "Енисей".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на базу данных госреестра (ЭГРЮЛ).

Отмечается, что по состоянию на 23 мая 100% в уставном капитале "Гидан Энерджи" владеет "Газпром нефть". Ранее 50% компании принадлежало концерну Shell.

Как пишет "Интерфакс", планировалось, что коммерческая добыча на проекте могла начаться в 2028 году, прогнозируемый объем добычи проекта мог достичь 19,9 млн тонн нефти в 2034 году.

У компании пока никак не прокомментировали выход из совместного предприятия.

В феврале Shell анонсировала выход из всех нефтегазовых проектов в России. Тогда сообщалось о планах концерна выйти из Сахалина-2, Salym Petroleum, Гидан Энерджи и Северного потока-2.

Напомним:

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2".

Китайские государственные энергетические гиганты Cnooc, CNPC и Sinopec совместно ведут переговоры по приобретению доли Shell в совместном с "Газпромом" нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.

Британский энергетический гигант Shell начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" в рамках плана выхода из РФ в ответ на войну в Украине.

Экономическая правда