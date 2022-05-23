Зеленский: "Любое реагирование на массовый голод уже опоздало"

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Президент Зеленский заявил, что любое реагирование мира на голод является по определению запоздалым, ведь у мира нет инструмента превентивного реагирования на продовольственные кризисы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник.

"Любое реагирование на массовый голод запоздал уже по определению: голод нужно останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента", – заявил президент.

Поэтому, продолжил он, Украина предлагает создать организацию стран-экспортеров продовольствия. Ранее министр агрополитики Николай Сольский на встрече министров G7 призвал к созданию влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, реагирующей на мировые вызовы на рынке.

Зеленский добавил, что у мира должно быть страхование от голода, и Украина готова предоставить площадку для работы такой организации.

Кроме того, в своем выступлении Зеленский подчеркнул, что российская война против Украины показала, что "помощь государству, на которое напали, тем ценнее, чем быстрее его оказывают".

"Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции – если бы мы получили их 100% потребности в феврале, результатом были бы десятки тысяч сохранившихся жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы спрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему нам нужны финансы, по меньшей мере, 5 млрд долл., и весь объем средств, необходимых для восстановления", – подчеркнул президент.

Именно поэтому Украина создала Фонд восстановления Ukraine24, и Зеленский призвал всех партнеров присоединиться к восстановлению Украины.

Напоминаем:

В воскресенье, 22 мая, начинается Всемирный экономический форум в Давосе, на котором впервые после падения коммунизма не будет ни российских олигархов или бизнесменов, ни чиновников.