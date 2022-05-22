У неділю стартує Давоський форум, вперше після розпаду СРСР – без росіян

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У неділю, 22 травня, починається Світовий економічний форум у Давосі, на якому вперше після падіння комунізму не буде ані російських олігархів чи бізнесменів, ані посадовців.

Про це пише Bloomberg, програма форуму на сайті.

Форум у Давосі, на який цьогоріч особисто зберуться бізнесмени та посадовці з усього світу після дворічної перерви через пандемію, тритиме з 22 лютого (неділя) до 26 лютого (четвер).

Але повномасштабне російське вторгнення 24 лютого в Україну ознаменувало кінець десятилітній присутності та впливу Росії в Давосі.

Це контрастує зі ставленням до Росії після початку російської війни проти України у 2014 році, анексії Росією українського Криму та окупації агресором частини Донецької та Луганської областей. Тоді офіційна присутність РФ в Давосі дещо скоротилася, але російські олігархи не втратили своїх позицій.

Російські олігархи в контексті Давосу відомі своїми гучними вечірками з горілкою та ікрою, які були переповнені гостями форуму. На останній такій вечірці у 2020 році, організованій російським банком ВТБ, був помічений і засновник та виконавчий глава ВЕФ Клаус Шваб. У той рік російські олігархи були третьою найбільшою групою мільярдерів на форумі.

Зазначається, що після розвалу СРСР форум у Давосі відіграв важливу роль для Росії. Його важливість закріпилася у 1996 році, коли кілька олігархів погодилися об’єднати свої медіа-ресурси та фінансову силу в підтримку передвиборної кампанії Бориса Єльцина на переобрання, що стало відомим як "Давоський пакт".

Щороку російська делегація зростала в розмірах і помітності, а вечірки ставали дедалі більш грандіозними. У 2018 році Росія погрожувала бойкотом після того, як США ввели санкції проти олігархів Віктора Вексельберга, Дерипаски та Костіна.

Цьогоріч Росія фігуруватиме на зустрічі у зовсім іншому контексті – мінімізації торгівлі з нею та наслідків розв’язаної нею війни.

Натомість цьогоріч до Давосу прибуде група українських чиновників, а з основною доповіддю у режимі відеоконференції виступить президент Володимир Зеленський.

Так званий "Російський дім" цьогоріч перетвориться на "Російський будинок воєнних злочинів" коштом "Фонду Віктора Пінчука". Там представлять виставку про військові злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Нагадуємо:

Світовий економічний форум у Давосі поставив на павзу партнерство з російськими фізичними та юридичними особами.



