С понедельника грузовики будут штрафовать за нарушение веса

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С понедельника, 23 мая, грузовики снова могут получить штраф за нарушение габаритно-весовых норм – до сих пор автофиксация веса работала в тестовом режиме и штрафы не налагались.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

За прошлый день 20 мая WIM-комплексы (взвешивание в движении) зафиксировали 209 грузовиков с превышением габаритно-весовых норм

Антирекорд по превышению нормы в субботу принадлежит авто марке Renault Magnum весом 63,7 т, при максимально разрешенных для такого класса 40 т. Перевозчик превысил максимально разрешенную норму на 43%.

"Тестовый режим работы WIM-комплексов, во время которого на нарушителей габаритно-весовых норм не налагаются штрафные санкции, продлится до 22 мая", - добавили в Укртрансбезопасности.

Так, за превышение норм от 5% до 10% придется уплатить штраф в 8500 грн, от 10% до 20% - 17 000 грн, от 20% до 30% - 34 000 грн. В случае если нарушения превышают 30% установленной нормы, уплатить нужно будет 51 000 грн.

Напомним, что перегруженные автомобили способствуют более быстрому разрушению дорог, как следствие – падает скорость транспортных средств, что критично для логистики военного времени. Кроме того, как объяснял ранее ЭП заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем ситуацию ухудшает жара, важно было восстановить габаритно-весовой контроль как можно скорее.

Напоминаем:

16 мая Укртрансбезопасность возобновила работу части комплексов взвешивания в движении для контроля за соблюдением перевозчиками габаритно-весовых норм, за первый день зафиксировали 168 нарушителей.





