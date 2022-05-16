На дорогах запрацював автоматичний контроль за вагою вантажівок: є перші порушники

Укртрансбезпека відновила роботу частини комплексів "зважування у русі" для контролю за дотриманням перевізниками габаритно-вагових норм, за перший день зафіксували 168 порушників.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Так, з понеділка, 16 травня, WIM-комплекси запрацювали у тестовому режимі за основними напрямками перевезень вантажів за винятком зони бойових дій.

Зазначається, що перший тиждень роботи комплексів штрафні санкції накладатися не будуть. Укртрансбезпека буде оприлюднювати узагальнену інформацію.

Натомість з 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм буде накладатися штраф. Так, за перевищення норм від 5% до 10% доведеться сплатити штраф у 8 500 грн, від 10% до 20% - 17 000 грн, від 20% до 30 % – 34 000 грн. У разі, якщо порушення перевищують 30% встановленої норми, сплатити потрібно буде 51 000 грн.

Нагадаємо, що перевантажені автівки сприяють більш швидкому руйнуванню доріг, як наслідок – падає швидкість транспортних засобів, що критично для логістики воєнного часу. Крім того, як пояснював раніше ЕП заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм ситуацію погіршує спека, відтак важливо було відновити габаритно-ваговий контроль якомога швидше.

За перший день роботи WIM-комплексів було зафіксовано 168 вантажівок-порушників. Вага найважчого – 62,4 т, або на понад 40% вище норми. Ще 13 автівок перевищили максимально допустиму вагу на понад 30%.

В Укртрансбезпеці додали, що документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі вантажівок із параметрами, які перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.