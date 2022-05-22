Газпром не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину

Российский "Газпром" не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку "Суджа".

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Оплаченная мощность "Газпрома" составляет 77,2 млн кубометров газа, однако в настоящее время физический транзит достигает всего 50 млн кубов в сутки.

Кроме того, подчеркнул он, Оператор готов транзитировать объемы из оккупированной россиянами точки "Сохрановка" через точку "Суджу", то есть весь объем транзита – 109,6 млн в сутки, причем ее общая техническая мощность достигает 244 млн кубов газа.

"То есть через "Суджу" могут пройти не только объемы существующего транзита (109,6 млн), но и почти весь объем "Северного Потока -1" (155 млн в сутки). Украина имеет возможность транзитировать достаточные объемы газа в ЕС до момента введения ЕС полного эмбарго на российский газ", – подчеркнул он.

Макогон отметил, что для Украины транзит – это гарантия того, что враг не будет целенаправленно уничтожать украинскую ГТС, которая используется и для транспортировки газа нашим потребителям.

Кроме того, на временно оккупированных территориях кафиры самостоятельно возобновили работу Луганской ТЭС, ежедневно потребляющей почти 1 млн кубов газа.

"Конечно, за этот газ никто не будет рассчитываться", - говорит Макогон и проводит аналогию с сделкой российских оккупантов в Молдове, когда так называемая "власть" подконтрольного России Приднестровью отбирала для своих нужд газ, стоимость которого записывалась в долг Молдовы, который уже достигает 7,5 млрд долларов.

Напоминаем:

С 11 мая Украина остановила прокачку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", где проходит почти треть транзита газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу, из-за временной оккупации этой территории Украины.

Чтобы транзитные обязательства перед европейскими партнерами полностью выполнялись, ОГТС предложил временно перенести недоступные мощности с "Сохрановки" на "Суджу", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.