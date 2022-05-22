В воскресенье стартует Давосский форум, впервые после распада СССР – без россиян

В воскресенье, 22 мая, начинается Всемирный экономический форум в Давосе, на котором впервые после падения коммунизма не будет ни российских олигархов или бизнесменов, ни чиновников.

Об этом пишет Bloomberg, программа форума на сайте.

Форум в Давосе-Клостерсе, на который лично соберутся бизнесмены и чиновники со всего мира после двухлетнего перерыва из-за пандемии, продлится с 22 февраля (воскресенье) до 26 февраля (четверг).

Но полномасштабное российское вторжение 24 февраля в Украину ознаменовало конец десятилетнего присутствия и влияния России в Давосе.

Это контрастирует с отношением к России после начала российской войны против Украины в 2014 году, аннексии Россией украинского Крыма и оккупации агрессором части Донецкой и Луганской областей. Тогда официальное присутствие РФ в Давосе несколько сократилось, но российские олигархи не лишились своих позиций.

Российские олигархи в контексте Давоса известны своими громкими вечеринками с водкой и икрой, переполненными гостями форума. На последней такой вечеринке в 2020 году, организованной российским банком ВТБ, был замечен и основатель и исполнительный глава ВЭФ Клаус Шваб. В тот год российские олигархи были третьей самой большой группой миллиардеров на форуме.

Отмечается, что после развала СССР в Давосе сыграл важную роль для России. Его важность закрепилась в 1996 году, когда несколько олигархов согласились объединить свои медиа-ресурсы и финансовую силу в поддержку предвыборной кампании Бориса Ельцина на переизбрание, которое стало известно как "Давосский пакт".

Каждый год российская делегация росла в размерах и заметности, а вечеринки становились все более грандиозными. В 2018 году Россия угрожала бойкотом после того, как США ввели санкции против олигархов Виктора Вексельберга, Дерипаски и Костина.

В этом году Россия будет фигурировать на встрече в совершенно ином контексте – минимизации торговли с ней и последствий развязанной ею войны.

В Давос прибудет группа украинских чиновников, а с основным докладом в режиме видеоконференции выступит президент Владимир Зеленский.

Так называемый "Русский дом" в этом году превратится в "Русский дом военных преступлений" за счет "Фонда Виктора Пинчука". Там представят выставку о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине.

Напоминаем:

Мировой экономический форум в Давосе поставил на паузу партнерство с русскими физическими и юридическими лицами.