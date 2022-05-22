На свалке возле Львова запустили биогазовую электростанцию

На Грибовичском полигоне вблизи Львова в субботу запустили биогазовую электростанцию, которая способна снабжать электроэнергией около 735 домохозяйств.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий, мэр Андрей Садовый.

Козицкий рассказал, что станция будет генерировать 2,6 млн кВт/ч электроэнергии в год, чего достаточно, чтобы обеспечить ею около 735 домохозяйств.

"Биогазовая электростанция также поможет улучшить экологическую ситуацию и уменьшить полигон твердых бытовых отходов в объемах, поскольку из пустот будут выкачивать метан и другие газообразные элементы. Теперь риск возгораний и пожаров на этом полигоне, которые уже случались в прошлом, уменьшился", – добавил глава ОВА.

Как отметил Садовый, биогазовая электростанция построена в рамках совместного проекта НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Clear Energy".