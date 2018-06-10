Оголошено конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" оголосило конкурс на будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів у Львові.

Відповідне оголошення розміщене на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, який фінансує проект.

Потенційні учасники повинні мати середній річний оборот не менше 38 млн євро за останні три роки і як мінімум два успішно реалізованих проекти, які відповідають предмету тендеру.

Крім того, повинен мати місце факт успішної експлуатації аналогічного комплексу, побудованого аплікантом, протягом мінімум двох років.

Згідно з оголошенням, заявки приймають до 9 липня, переможця визначать у жовтні 2018 року.

Як зазначено в оголошенні, завод проектною потужністю по переробці 240 тисяч тонн відходів на рік повинні побудувати за 24 місяці.

Нагадаємо, 1 червня мер Львова Андрій Садовий підписав кредитну угоду з ЄБРР про виділення 35 млн євро.

Пакет фінансування буде включати в себе 13-річний кредит ЄБРР у ​​розмірі 20 млн євро і 5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій на будівництво сміттєпереробного заводу, інвестиційний грант в розмірі до 10 млн євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та навколишнього середовища на рекультивацію Грибовицького полігону.

Економічна правда