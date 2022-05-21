В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете

В регионах бюджетники жалуются, что не происходят зарплатные выплаты. Это может быть связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

"Официальных заявлений Министерства финансов или Госказначейства на этот счет еще не было. Казначейство не пропускает финансирование даже по защищенным статьям расходов – заработные платы, социальные выплаты во многих бюджетных учреждениях пока на паузе", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, вероятно, это связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета – из-за недополучения в доходной части бюджета и ожидания поступления финансовой помощи от иностранных партнеров, возникает временный разрыв между возможностями и потребностями проводить кассовые расходы.

Там напомнили, что все средства, при этом, используются по приоритетам военного положения. В этот период, в первую очередь, средства направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мер правового режима военного положения.