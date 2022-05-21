Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с Caa2 до уровня Caa3 и изменило прогноз на негативный.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Снижение рейтинга обусловлено повышенными рисками для обслуживания государственного долга Украины вследствие вторжения России, а также больше прогнозируемых Moody's продолжительностью активных боевых действий. Все эти факторы увеличивают вероятность реструктуризации долга.

Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой поддержки, что помогает смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга.

Беспокойство о возможности в будущем обслуживать такой долг может помешать дальнейшему доступу Украины к финансированию для обслуживания коммерческого долга.

Отрицательный прогноз свидетельствует о том, что существует высокая степень неопределенности относительно дальнейших последствий полномасштабной войны, в частности, кредитных. Продолжение войны сохранит потребности в финансировании на очень высоком уровне в течение длительного периода, а затем приведет к дальнейшему росту долгового бремени.

В таком случае агентство допускает, что уровень выплат инвесторам в случае несостоятельности обслуживать долг в полной мере может быть менее 65-80%, присущих кредитному рейтингу Caa3.

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Напоминаем:

Несмотря на сложившуюся ситуацию с бюджетом, в Минфине считают, что Украина должна продолжать платить по своим долгам, в том числе внешним.

По словам министра финансов Сергея Марченко, экономические резервы государства иссякают. Если война продлится еще три-четыре месяца, то Украине придется принимать радикальные меры, в том числе повышать налоги.



